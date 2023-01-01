Забеги разного формата организуют в пяти городах Тюменской области в 2023 году

| Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Администрация города Тюмени" во ВКонтакте (архив)

Серию забегов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске и Ялуторовске организует команда, занимающаяся беговыми событиями в Тюменской области, в 2023 году. Это способствует увеличению турпотока в регион.

"В каждом регионе есть своя серия забегов. У нас на данный момент такого нет. Серия подразумевает забеги разного формата: вечерние, ночные, трейловые и так далее. Несмотря на то, что все забеги индивидуальны, они концептуально складываются в один пазл", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель команды Константин Ваганов.

Основной дистанцией на всех пяти забегах станет 21 километр. Кроме этого будут дополнительные дистанции поменьше. Так, в мероприятиях смогут принять участие не только подготовленные любители бега и профессиональные спортсмены, но и все желающие. Отметим, в рамках "Тобольского полумарафона" организаторы всегда включают дистанции 10 и 5 километров, включают детский забег. В 2021 году самому юному участнику полумарафона исполнилось три года, а самому возрастному — 85 лет.

Константин Ваганов подчеркнул, что спортивные мероприятия проводят не только для определенного города и его жителей, это важно для всего региона и соседних субъектов. "Сейчас популярен спортивный беговой туризм. 50 процентов от общего количества участника забегов, которые мы проводили, составляют люди из других городов. На крупные события приезжали люди со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы всегда презентовали красивые места. Теперь задача следующая: показать все самое лучшее, что есть в Тюменской области. В каждом нашем городе есть, что посмотреть. Мы создаем событие, которое может привлечь в это место новых туристов. Забег невозможно провести в отрыве от города. Это не копирование одного формата. Мы отталкиваемся от города, смотрим самые интересные маршруты, исторические места, чтобы через забег раскрылась культурная идентичность города", — добавил организатор.

Проект планируют запустить весной. Ожидается, что забеги будут проходить в городах региона каждые полтора-два месяца до октября. По итогам серии определят самого быстрого бегуна, который получит символическую корону Тюменской области. Это человек, который примет участие во всех пяти событиях, пробежит дистанции за минимальное время.

Отметим, в 2023 году команде, организующей беговые события в регионе, исполняется пять лет. Первое событие — "Тобольский полумарафон" — организовали в 2019 году. В 2022 году впервые - парковый забег, особенностью которого было то, что он прошел в вечернее время. Участники финишировали ближе к 22 часам. С одной стороны, это было спортивное мероприятие, с другой — развлекательное — организаторы пригласили диджея и кавер-группы.

"Каждый год мы придумываем что-то новое. В свой юбилей решили замахнуться на что-то новое и интересное, на то, чего в Тюменской области еще не было", — заключил Константин Ваганов.

Инна Пахомова