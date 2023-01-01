Экомобиль соберет живые новогодние елки по четырем адресам в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние елки без украшений предлагают сдать жителям Тюменской агломерации молодогвардейцы 21 января с 14 до 16 часов. Деревья пойдут на корм зверям.

Традиционная акция пройдет по четырем адресам: скверы Депутатов и Ветеранов энергетики, Аллея молодоженов и площадь Борцов революции.

"Все деревья мы передадим на корм животным в тюменский зоопарк. Найдите ближайшую точку сбора на карте и приносите своё дерево", - говорят в тюменской "Молодой гвардии".