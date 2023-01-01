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Экомобиль соберет живые новогодние елки по четырем адресам в Тюмени

Общество, 13:16 12 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние елки без украшений предлагают сдать жителям Тюменской агломерации молодогвардейцы 21 января с 14 до 16 часов. Деревья пойдут на корм зверям.

Традиционная акция пройдет по четырем адресам: скверы Депутатов и Ветеранов энергетики, Аллея молодоженов и площадь Борцов революции.

"Все деревья мы передадим на корм животным в тюменский зоопарк. Найдите ближайшую точку сбора на карте и приносите своё дерево", - говорят в тюменской "Молодой гвардии".

vk.com/mger72 | Фото: vk.com/mger72

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# елка , Молодая гвардия , новогодняя ель

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