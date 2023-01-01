Перспективные рынки для экспорта тюменской продукции в 2023 году назвали в Торгово-промышленной палате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективные рынки для экспорта тюменской продукции назвали в Торгово-промышленной палате Тюменской области. В карте приоритетных направлений 2023 года - 26 стран, у сотрудничестве с которыми есть свои особенности.

К примеру, в торговле с Казахстаном, Арменией, Белоруссией и Киргизией отменены таможенные платежи и упрощены бюрократические процедуры. А Китай, Индия, Вьетнам, ОАЭ, Турция, Египет, Алжир, Иран относятся к дружественным торговым партнерам России.

Сотрудничество с Мексикой, Бразилией, ЮАР, Индонезией, Таиландом, Аргентиной открывает выход на крупные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Наращивают объемы импорта продукции, а значит очень заинтересованы в сотрудничестве Марокко, Сенегал, Гана, Сербия, Ангола, Кения, Эфиопия и Кот-д’Ивуар.