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В Тюмени создадут университетский кластер

Общество, 18:36 12 января 2023

uralfo.gov.ru

Создание университетского кластера на базе Тюменского госуниверситета обсудили в ходе рабочей встречи полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и ректор вуза Иван Романчук.

Тюменский государственный университет – один из ведущих вузов Уральского федерального округа. Не случайно именно он стал головной научной организацией Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, отметил полпред.

"Программа развития вуза прошла конкурсный отбор на участие в федеральной программе "Приоритет 2030", а сам вуз победил в конкурсе на создание университетского кампуса, - подчеркнул Владимир Якушев. - Как председатель Наблюдательного совета университета я внимательно слежу за деятельностью вуза, участвую в решении сложных вопросов и помогаю в достижении заявленных целей развития".

В ТюмГУ, по словам ректора, сложился крепкий и амбициозный коллектив, ориентированный на укрепление лидерских позиций вуза и освоение новых научно-образовательных ниш.

"Вуз сосредоточил усилия на направлениях, заявленных в программе развития до 2030 года, - сообщил Иван Романчук. – Это "Биобезопасный мир", "Экосистемы будущего", "Природовдохновленный инжиниринг", "Устойчивое развитие макрорегиона" и "Мультипарадигмальное образование". По каждому определены задачи и этапы их реализации".

Ректор ТюмГУ, сообщает пресс-служба полпредства, отметил поддержку органов государственной власти всех уровней, индустриальных партнёров, а также высоко оценил роль полпреда на посту председателя Наблюдательного совета университета.

Кроме этого, участники встречи обсудили дальнейшую реализацию научно-технологических проектов университета.

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# Владимир Якушев , Иван Романчук

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