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Водителям рекомендуют отказаться от поездок по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 14:12 12 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минимизировать поездки по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск рекомендует водителям Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за непогоды на трассе ухудшилась видимость, идет снег, чаще хлопьями, ветер, поземка.

Тем, кто в дороге, советуют сбавить скорость, а также выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий. Новичкам и пожилым людям лучше отложить поездки.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ухудшение погоды

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