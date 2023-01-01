Водителям рекомендуют отказаться от поездок по трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Минимизировать поездки по федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск рекомендует водителям Госавтоинспекция Тюменской области. Из-за непогоды на трассе ухудшилась видимость, идет снег, чаще хлопьями, ветер, поземка.

Тем, кто в дороге, советуют сбавить скорость, а также выбирать скоростной режим с учетом видимости и дорожных условий. Новичкам и пожилым людям лучше отложить поездки.