Тюменские юнармейцы провели для ребят реабилитационного центра игру "Танковый биатлон"

| Фото: Центральный военный округ | Фото: Центральный военный округ

Игру "Танковый биатлон" провели тюменские юнармейцы для подопечных социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Согласие". Вместо боевых машин для игры были задействованы специальные детские роботизированные танки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По замыслу игры ребятам было необходимо преодолеть длинную извилистую полосу препятствий с крутыми поворотами. Ребята смогли продемонстрировать смекалку, логическое мышление, ловкость, быстроту реакции и умение нестандартно мыслить в быстроменяющейся ситуации игры.

Оценивали участников юнармейцы, которые уже много лет занимаются в робототехнических классах и секциях.

Помимо награждения победителей участники движения вручили воспитанникам центра небольшие памятные подарки, а также рассказали о том, кто такие юнармейцы и историю детского движения "Юнармия".