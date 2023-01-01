Тюменский священник рассказал, сколько можно хранить крещенскую воду

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крещенскую воду можно хранить в течение всего года, и эта вода не испортится, не зацветет, рассказал пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров.

"Вода, которая набирается в открытых водоемах, действительно может быть не очень чистой по составу, - пояснил он. – Она может расслаиваться, в ней может образоваться осадок. Чистую воду надо просто слить, а тем, что останется в осадке, можно полить домашние цветы".

И хотя Роспотребнадзор не рекомендует употреблять воду из прорубей для питья, пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии, священник Григорий Мансуров пояснил, что воду святую люди набирают там, где им удобно, где они считают для себя возможным.

Священник напомнил, что в праздник Богоявления верующие вспоминают, как Иисус принял Крещение от Иоанна Предтечи на реке Иордан, и отсюда, именно с этого момента, начался его путь, закончившийся распятием и воскресением. Лишь желание идти за Христом, быть вместе с ним не одну ночь в году, а каждый день, стремление жить по-христиански и участие в таинствах церкви помогают очищению души.

"Сама по себе вода в православных традициях не имеет какой бы то ни было магической силы", - подчеркнул священник Григорий Мансуров.

У прихожан Русской церкви после праздничной службы на Крещение принято ходить на иордань — к ближайшему водоему, который освящает батюшка. Верующие с молитвой, осеняя себя крестным знамением, трижды погружаются в воду. В последние годы купания в праздник стали массовыми — только в Тюмени в них участвуют в среднем 20-30 тыс. человек, специально к празднику оборудуются десятки купелей. Причем многие идут к проруби, даже не заходя в храм, считая, что погружение очистит их от всех грехов и недугов.

Грех, по словам священника Русской православной церкви, митрофорного протоиерея, кандидата богословия, профессора Московской духовной академии Максима Козлова, смывается покаянием. Только тот, кто раскаивается во грехе, то есть, во-первых, приходит на исповедь и, во-вторых, прилагает все силы, чтобы больше не грешить, получает прощение.

"Другое дело, что часто душа просит некоего видимого подвига. Лучше, конечно, если этот подвиг выражается в делах милосердия, в попечении о ближнем, отказе от вредных излишеств. Но символом нашего желания засвидетельствовать свою веру может быть и традиция опускаться в крещенскую купель", — рассуждает отец Максим.

Подобные обычаи, как отмечает протоиерей, лишь призваны укрепить веру человека. Поэтому не стоит, например, из крещенских купаний "устраивать ярмарку тщеславия, демонстрируя свои мускулы или нижнее белье". Не будет духовной пользы, говорит отец Максим, и от погружения в пьяном виде или с противопоказаниями по здоровью.

Борис Олейник