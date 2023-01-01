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ФМШ Тюменской области — среди лучших школ России в 2022 году

Общество, 19:20 12 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Физико-математическая школа Тюменской области — лучшая среди школ России, которые показали отличные результаты в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук по итогам 2022 года.

В рейтинге 200 учреждений она заняла 15 место, сообщает информационный центр правительства региона.

Опубликовал топ образовательный центр "Сириус" при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.

В рейтинге учитываются результаты олимпиад, соревнований и конкурсов. В топе школы 59 регионов России.

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# рейтинг , ФМШ Тюменской области

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