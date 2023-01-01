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В Тюменской области на 10,9% увеличился объем грузоперевозок

Экономика, 20:07 12 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10,9% увеличился объем грузоперевозок у предприятий Тюменской области за 11 месяцев 2022 года. В суммарном выражении грузооборот автомобильного транспорта составил 1 млрд 312,8 млн тонно-километров, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Вместе с тем, рост наблюдается и по пассажирским перевозкам общественного транспорта. С января по ноябрь пассажирооборот составил 1 млрд 259,5 млн пассажиро-километров. А это на 9,3% больше показателя годом ранее.

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# пассажироперевозки , перевозка грузов

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