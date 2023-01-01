Выставку живописца Вячеслава Злыгостоева открыли в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональную выставку живописца Вячеслава Злыгостоева открыли в тюменском отделении Дома художников 12 января. Она посвящена предстоящему 75-летию мастера.

По информации организаторов, выставка - отчёт художника о творческом пути длиной почти в 60 лет. С семнадцати лет Вячеслав Злыгостоев работал художником-оформителем. Кстати, в экспозицию вошла пара его работ того времени.

После службы в армии в пограничных войсках на Кавказе, он окончил Уральское училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле. В 1974 году был распределён в художественный фонд Союза художников в Тюмень, где занимался разными видами оформительского искусства. Оформлял школы, училища, ТюмГУ. Работал в рекламном отделе кинотеатра "Темп", создавая портретные афиши, и в бутафорском цехе театра драмы, и даже "шрифтовиком" на телевидении.

Живописец, автор лирических пейзажей и портретов Вячеслав Злыгостоев дважды был на академической даче Союза художников в Вышнем Волочке, где работал рядом с известными художниками, впитывая опыт создания этюдов на пленэре.

Зима и лето, лунная ночь и солнечный день, горы и лес, дорогие сердцу художника виды Тюмени, Тобольска, Кавказа, портреты любимых друзей нашли отражение в его картинах, представленных на выставке.