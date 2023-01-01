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Выставку живописца Вячеслава Злыгостоева открыли в Тюмени

Общество, 19:02 12 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональную выставку живописца Вячеслава Злыгостоева открыли в тюменском отделении Дома художников 12 января. Она посвящена предстоящему 75-летию мастера.

По информации организаторов, выставка - отчёт художника о творческом пути длиной почти в 60 лет. С семнадцати лет Вячеслав Злыгостоев работал художником-оформителем. Кстати, в экспозицию вошла пара его работ того времени.

После службы в армии в пограничных войсках на Кавказе, он окончил Уральское училище прикладного искусства в Нижнем Тагиле. В 1974 году был распределён в художественный фонд Союза художников в Тюмень, где занимался разными видами оформительского искусства. Оформлял школы, училища, ТюмГУ. Работал в рекламном отделе кинотеатра "Темп", создавая портретные афиши, и в бутафорском цехе театра драмы, и даже "шрифтовиком" на телевидении.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Живописец, автор лирических пейзажей и портретов Вячеслав Злыгостоев дважды был на академической даче Союза художников в Вышнем Волочке, где работал рядом с известными художниками, впитывая опыт создания этюдов на пленэре.

Зима и лето, лунная ночь и солнечный день, горы и лес, дорогие сердцу художника виды Тюмени, Тобольска, Кавказа, портреты любимых друзей нашли отражение в его картинах, представленных на выставке.

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# выставка , пленэр , художник

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