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Рабочие будни обсудят участники перфолекции в тюменском "Космосе"

Общество, 09:35 13 января 2023

МТЦ Космос

Перфолекция "Изобретая повседневность" пройдет на площадке Молодежного театрального центра "Космос" 15 января, начало - в 19 часов. Создатели спектакля избрали главной темой рабочие будни.

По информации МТЦ "Космос", создательница перфолекции Мадина Саткеева и философ, преподаватель Антропошколы ТюмГУ Александр Фокин будут отвечать на вопросы о повседневности. Во время перформанса на экран будет транслироваться видео с маршрутов волонтеров, вызвавшихся поучаствовать в создании спектакля. Предыдущие перфолекции были посвящены теме привычных маршрутов — их влиянию на мысли и чувства человека, значимость деталей. Теперь авторы спектакля подготовили рассуждение о проблеме рабочей повседневности.

"Съемки видео для перфолекции проходили зимой, а на улице камера долго не "живет", поэтому мы приняли решение снимать в помещении. При продумывании будущей темы пришлось отталкиваться от этих условий. Я осознала, что повседневность бывает разная: и бытовая, и рабочая. Участники чаще рассказывали о рабочей, поэтому тема новой перфолекции — рабочие будни", — говорит Мадина Саткеева.

МТЦ Космос МТЦ Космос ﻿

Формат перфолекции предполагает активное взаимодействие со зрителями — они могут задавать вопросы в процессе спектакля, вступать в диалог и отправлять сообщения в Тelegram-канал перфолекции, который будет транслироваться на экран.

Билеты на мероприятие можно приобрести тут.

Спектакль создан в рамках проекта "Архивация нас", кураторы проекта — Александрина Шаклеева и Ринат Ташимов. Перфолекция попала в лонг-лист премии "Золотая маска".

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# МТЦ Космос , спектакль

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