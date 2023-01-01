Циклон принесет в Тюменскую область потепление до минус 5 градусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Потепление до минус 5 градусов ожидается в Тюменской области в выходные, 14 и 15 января. По данным метеоцентра Фобос, хорошо прогретые воздушные массы атлантического происхождения в регион принесет циклон.

В Тюмени 13 января синоптики прогнозируют до 7 градусов мороза днем, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду, давление заметно выше нормы. Ближайшей ночью - переменная облачность и до минус 10 градусов.

14 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем температура воздуха составит от 7 до 9 градусов ниже ноля. Ветер западный, 6 метров в секунду.

Повышение атмосферного давления прогнозируют синоптики и 15 января. В этот день температура воздуха составит минус 5 градусов, ночью – минус 8, подует сильный западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В начале следующей недели погода сильно не изменится. 16 и 17 января дневная температура воздуха составит от 6 до 9 градусов мороза, ночная – до минус 15. В эти дни осадков не ожидается, скорость западного ветра составит от 3 до 6 метров в секунду.

Любовь Голышева