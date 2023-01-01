100 ориентировщиков пройдут под Тюменью запутанные лыжные трассы

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию пройдут в районе д. Мичурино Тюменского района 14 и 15 января. В них примут участие не менее 100 ориентировщиков от 11 лет и старше, сообщает региональный департамент по спорту.

Открытие соревнований начнется в 11 часов 30 минут 14 января, старты - в субботу и воскресенье в 12 часов.

По словам организаторов, примерно треть участников, как правило, спортсмены в возрасте 50 лет и старше. В первый соревновательный день их ждет лыжная гонка-спринт, во второй - классика.

Синоптики обещают практически идеальную для соревнований погоду: минус 10-12 градусов. Трассы готовятся уже неделю, их должно быть много.

По итогам областных соревнований лучшие ориентировщики войдут в региональную сборную и представят Тюменскую область на окружном этапе. Он пройдет с 27 по 29 января в Курганской области.