  • 13 января 202313.01.2023пятница
  • USD67,7775
    EUR72,7908
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Съемки малого спутника UTMN: в Тюменской области стабильная экологическая обстановка

Общество, 12:54 13 января 2023

utmn.ru

В Тюменской области на данный момент стабильная экологическая обстановка. Это показали снимки малого спутника UTMN Тюменского государственного университета, который был выведен с космодрома "Байконур" на низкую околоземную орбиту в августе 2022 г.

По информации вуза, бортовые камеры спутника UTMN исследуют потенциальные разливы нефти в Арктике и мониторят экологическую ситуацию в нефтедобывающем регионе. Спутник будет летать несколько лет, прежде чем сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере. За это время что-то может измениться.

Научный руководитель проекта, инженер-физик ООО "СИНЕСТ" Олег Тарасов рассказал, что на спутнике установлены две камеры, а также маховики для стабилизации и балансировки положения всей конструкции в космосе, приёмник-передатчик для связи, аккумулятор и материнская плата. Камеры низкого и среднего разрешения в режиме реального времени передают фотоснимки, по которым эксперты могут оценить экологическую ситуацию в регионе.

"Помимо очевидных показателей, таких, как потенциальные разливы нефти, снимки помогут зафиксировать изменения цвета леса и тундры и любые другие видимые процессы, связанные с воздействиями на природу. Не секрет, что изменение экологии влияет даже на то, каких оттенков будет мох на местности. Тюмень исторически связана с изучением добычи углеводородов, мы всегда внимательно следим за качеством воздуха и окружающей среды. И для этого у нас есть прекрасная научная база", - сказал он.

Ученые получили только тестовые фотографии, никаких серьёзных изменений не зафиксировано.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спутник , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 13.01.2023В Тюменской области безопасность на Крещение обеспечат спасатели, пожарные и работники скорой помощи
13:32 13.01.2023Песня тюменской группы Ada D'Arte попала в плейлисты Яндекс.Музыки
13:27 13.01.2023Для тюменских студентов проведут "Новогодний капустник"
13:05 13.01.2023В Тюмени набирают волонтеров для организации крещенских купаний