Съемки малого спутника UTMN: в Тюменской области стабильная экологическая обстановка

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В Тюменской области на данный момент стабильная экологическая обстановка. Это показали снимки малого спутника UTMN Тюменского государственного университета, который был выведен с космодрома "Байконур" на низкую околоземную орбиту в августе 2022 г.

По информации вуза, бортовые камеры спутника UTMN исследуют потенциальные разливы нефти в Арктике и мониторят экологическую ситуацию в нефтедобывающем регионе. Спутник будет летать несколько лет, прежде чем сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере. За это время что-то может измениться.

Научный руководитель проекта, инженер-физик ООО "СИНЕСТ" Олег Тарасов рассказал, что на спутнике установлены две камеры, а также маховики для стабилизации и балансировки положения всей конструкции в космосе, приёмник-передатчик для связи, аккумулятор и материнская плата. Камеры низкого и среднего разрешения в режиме реального времени передают фотоснимки, по которым эксперты могут оценить экологическую ситуацию в регионе.

"Помимо очевидных показателей, таких, как потенциальные разливы нефти, снимки помогут зафиксировать изменения цвета леса и тундры и любые другие видимые процессы, связанные с воздействиями на природу. Не секрет, что изменение экологии влияет даже на то, каких оттенков будет мох на местности. Тюмень исторически связана с изучением добычи углеводородов, мы всегда внимательно следим за качеством воздуха и окружающей среды. И для этого у нас есть прекрасная научная база", - сказал он.

Ученые получили только тестовые фотографии, никаких серьёзных изменений не зафиксировано.