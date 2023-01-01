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В Тюмени набирают волонтеров для организации крещенских купаний

Общество, 13:05 13 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Помочь в организации крещенских купаний предлагают волонтерам в Тюмени 18 и 19 января. Набор добровольцев уже стартовал, заявки подали около 30 человек.

Работать волонтеры будут в двух местах - на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовое. Основными их задачами станут разведение потоков людей возле площадок для переодевания, информирование о мерах безопасности и правилах поведения. Главным требованием к добровольцам является возраст старше 18 лет.

"Активистов накормят горячим ужином, предоставят теплое помещение для обогрева. На время работы на площадке им предоставят валенки. А после окончания мероприятия – доставят по домам. Всех добровольцев также отметят благодарственными письмами", - рассказали в центре развития добровольчества Тюмени.

Помощь волонтеров на реке Тура в районе Свято-Троицкого монастыря нужна 18 и 19 января с 17 часов до ноля часов 30 минут. Регистрация по ссылке.

Для тех, кто желает поработать на озере Липовое, организуют трансфер в 16 часов от остановки "Арбитражный суд" по ул. Ленина, 74. Смена продлится до 22 часов, регистрация по ссылке.

Любовь Голышева

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# волонтеры , крещенские купания

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