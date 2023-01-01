В Тюменской области безопасность на Крещение обеспечат спасатели, пожарные и работники скорой помощи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования на Крещение обеспечат безопасность в местах проведения обрядов.

Спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда 18 и 19 января 2023 года будут дежурить с 10 часов до полуночи в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, у клубного комплекса "Липовое". 19 января - с 8 до 24 часов на акватории реки Тура в районе спортивной школы "Старт XXI век". Спасатели Ишимского поисково-спасательного отряда 19 января 2023 года с 10 часов до 24 - на акватории р. Карасуль в районе ул. Докучаева. Спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда 19 января 2023 года на водоеме в период с 12 часов до 24 - на акватории р. Иртыш в районе переправы.

Каждому участнику рождественских купаний спасатели рекомендуют перед погружением в купель убедиться в хорошем состоянии здоровья, заходить в купель только в трезвом виде строго по одному, держась за поручни, находиться в воде не более 1 минуты, после выхода из воды, быстро переодеться в теплую, сухую одежду и выпить горячий чай.

В рамках обеспечения безопасности и оказания помощи населению в повседневной деятельности дежурные смены спасателей в городах Тюмень, Тобольск, Ишим работают в штатном режиме.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации – звоните по номеру 112.

Охрану общественного порядка в праздничные дни будут осуществлять подразделения МВД, спасатели ГКУ ТО "ТОСЭР", обеспечение пожарной безопасности – пожарные МЧС, к работе площадок привлечены казачьи и добровольные народные дружины.

Станция скорой медицинской помощи организует дежурство медицинских работников и автомобилей скорой помощи на площадках крещенских купаний: по два человека и автомобилю скорой помощи – на Липовом и на реке Тура в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, два медработника на площадке в жилом районе Антипино.