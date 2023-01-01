Для тюменцев проведут бесплатные занятия по актерскому мастерству перед поэтическим вечером

| Фото: Творческая студия "Эпизоды" во ВКонтакте | Фото: Творческая студия "Эпизоды" во ВКонтакте

Несколько бесплатных занятий по актерскому мастерству для тех, кто хочет выступить на поэтическом вечере творческой студии "Эпизоды", проведут для тюменцев организаторы. О дате и месте проведения будет объявлено в официальной группе студии позже.

Творчество – это в том числе и большой труд. Зритель приходит посмотреть хорошее выступление и заслуживает, чтобы исполнитель постарался и подготовился, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор, руководитель студии "Эпизоды" Иван Чепелев.

"Я работал режиссером в Центре культур на севере и по образованию педагог. То есть, это не выступил сто раз где-то и решил, что могу учить других. У меня опыта в плане подготовки актерских выступлений много. Мои ученики призеры студенческих весен в Нижневартовске, ХМАО-Югре, Тюмени, а также победители других конкурсов. Ребята регулярно проходят кастинги в разные театральные и актерские проекты, лаборатории, студии", - пояснил он.

Поэтический вечер планируется провести в конце февраля. За анонсами можно следить в группе во ВКонтакте.

Напомним, что прошлая встреча прошла в ноябре. Тюменские чтецы, поэты и актеры выступали с авторскими монологами, стихами, а также с классическими и популярными произведениями.

Виктория Макарова