Для тюменцев проведут бесплатные занятия по актерскому мастерству перед поэтическим вечером
Несколько бесплатных занятий по актерскому мастерству для тех, кто хочет выступить на поэтическом вечере творческой студии "Эпизоды", проведут для тюменцев организаторы. О дате и месте проведения будет объявлено в официальной группе студии позже.
Творчество – это в том числе и большой труд. Зритель приходит посмотреть хорошее выступление и заслуживает, чтобы исполнитель постарался и подготовился, рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор, руководитель студии "Эпизоды" Иван Чепелев.
"Я работал режиссером в Центре культур на севере и по образованию педагог. То есть, это не выступил сто раз где-то и решил, что могу учить других. У меня опыта в плане подготовки актерских выступлений много. Мои ученики призеры студенческих весен в Нижневартовске, ХМАО-Югре, Тюмени, а также победители других конкурсов. Ребята регулярно проходят кастинги в разные театральные и актерские проекты, лаборатории, студии", - пояснил он.
Поэтический вечер планируется провести в конце февраля. За анонсами можно следить в группе во ВКонтакте.
Напомним, что прошлая встреча прошла в ноябре. Тюменские чтецы, поэты и актеры выступали с авторскими монологами, стихами, а также с классическими и популярными произведениями.
Виктория Макарова