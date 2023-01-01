Электронные водительские права появились на "Госуслугах Авто"

| Фото: ГИБДД России | Фото: ГИБДД России

Цифровая копия водительского удостоверения доступна в приложении "Госуслуги Авто". Также здесь можно найти электронную версию свидетельства о регистрации машины. Эти документы водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки, сообщает ГИБДД России.

Расширение возможностей мобильного приложения "Госуслуги Авто", которое работает с 2021 года, - результат совместной работы МВД и Минцифры России.

"Водители могут предъявлять автоинспекторам мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода", - сообщили в Госавтоинспекции.

Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью "Госуслуги Авто" можно даже без доступа к интернету.

Приложением пользуются более 2,5 млн водителей. Отметим, также "Госуслуги Авто" позволяет оформить ДТП с помощью процедуры европротокола онлайн. Здесь доступен сервис проверки автомобиля, имеется возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения. Приложение можно использовать для оплаты и обжалования штрафов за нарушение ПДД.

"МВД России напоминает, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.