Субвариант коронавируса "Кракен" не смертелен, говорят в Роспотребнадзоре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Субвариант коронавируса "Кракен" не стал более тяжелым или смертельным, сообщает Роспотребнадзор.

"Мы ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве советуют заботиться о своем здоровье: часто мыть руки с мылом, защищать органы дыхания, обрабатывать гаджеты и предметы с которыми соприкасаемся, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения, избегать массовых скоплений людей и сократить количество контактов.