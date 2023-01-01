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Субвариант коронавируса "Кракен" не смертелен, говорят в Роспотребнадзоре

Общество, 17:31 13 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Субвариант коронавируса "Кракен" не стал более тяжелым или смертельным, сообщает Роспотребнадзор.

"Мы ориентируемся на данные ученых, исследователей, врачей из тех стран, где вирус развивается наиболее быстро", - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ведомстве советуют заботиться о своем здоровье: часто мыть руки с мылом, защищать органы дыхания, обрабатывать гаджеты и предметы с которыми соприкасаемся, дезинфицировать поверхности, проветривать помещения, избегать массовых скоплений людей и сократить количество контактов.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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