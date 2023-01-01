Пешеход погиб на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

58-летний мужчина погиб в ДТП на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе 13 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В десятом часу вечера на 398-м км трассы пешехода сбил автомобиль "УАЗ". По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части дороги.

Погибший проживал в Оренбурге, он шел в направлении Сургута. За рулем автомобиля "УАЗ" находился 29-летний житель Нижневартовска. Обстоятельства этого ДТП выясняются.