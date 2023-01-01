Тюмень примет кубок города по плаванию

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Открытый кубок города по плаванию в категории "Mастерс" пройдет в Тюмени 28-29 января. В турнире примут участие более 100 спортсменов из Тюменской области, а также регионов Урала и Сибири.

Соревнования проводятся на дистанциях и по правилам, утвержденным международной федерацией плавания. Победители среди мужчин и женщин выявляются в возрастных категориях.

28 января состоятся заплывы на дистанциях 50 м вольным стилем и брассом, 100 м баттерфляем и на спине, 200 м вольным стилем, а также эстафетное плавание 4х50 м вольным стилем.

Во второй день будут разыграны награды на дистанциях 50 ме баттерфляем и на спине, 100 м вольным стилем, брассом и комплексным плаванием. Завершит турнир комбинированная эстафета.

Открытие соревнований пройдет 28 января в 13 часов 30 минут в спорткомплексе "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), пишет Вслух.ру.