Лучшие снежные фигуры выберут в детских садах Тюмени

| Фото: Департамент образования Тюмени | Фото: Департамент образования Тюмени

Традиционный городской конкурс снежных фигур "Белый фестиваль" приглашает педагогов детских садов Тюмени. Прием заявок стартует 17 января, сообщает городской департамент образования.

Принять участие в мероприятии могут воспитатели и творческие коллективы образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования в Тюмени.

Для участия в конкурсе до 25 января нужно направить в адрес организатора фото снежных фигур, построек, игровых зон из снега, созданных педагогами на площадках детских садов.

Конкурс проводится в двух номинациях: "Опыт дошкольного образовательного учреждения", "Опыт педагога". Победителей определят 31 января.