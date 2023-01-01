Тюменцы встретили Новый год по старому стилю с филармоническим оркестром

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Встречать Новый год по старому стилю под музыку великого австрийского композитора Иоганна Штрауса - традиция Тюменского филармонического оркестра. В первом отделении концерта звучали: вальс "На прекрасном голубом Дунае", "Жизнь артиста", "Императорский вальс" и другие известные произведения композитора, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

Полька "В Крапфенвальдле" – именно под этим названием её услышала венская публика, произвела сенсацию. Во время польки ударник филармонического оркестра Михаил Топалиди исполнял звуки "птички в лесу".

Второе отделение открыла увертюра из оперетты "Летучая мышь" и очаровала публику своими великолепными мелодиями.

Оркестр исполнил польку "На охоте" с выстрелами из бутафорского пистолета.

Завершился новогодний концерт Тюменского филармонического оркестра "Маршем Радецкого", написанным Иоганном Штраусом-старшим в честь фельдмаршала графа Радецкого. Одно из самых знаменитых произведений Штрауса.

Зрители, поддерживая традиции, аплодировали и топали ногами в такт, а Юрий Медяник успевал дирижировать не только оркестром, но и умело управлял залом, вступая с ним во взаимодействие во время исполнения мелодии, чем привел всех в полный восторг.

Концерт прошел на одном дыхании.

В зале был аншлаг, маэстро порадовал зрителей неиссякаемой энергией и виртуозным дирижерским мастерством. Оркестр же показал себя единым, вдохновенным, профессиональным организмом. Зал аплодировал стоя.