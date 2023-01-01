Молодого бесправника задержали автоинспекторы в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летнего водителя без прав задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Камчатской вечером 13 января в Тюмени.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, тюменец учится в автошколе, водительского удостоверения еще не имеет, но уже купил отечественный автомобиль. На нем он и поехал в магазин.

Молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ. Он заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.