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Молодого бесправника задержали автоинспекторы в Тюмени

Происшествия, 13:57 14 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летнего водителя без прав задержали инспекторы полка ДПС ГИБДД на ул. Камчатской вечером 13 января в Тюмени.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, тюменец учится в автошколе, водительского удостоверения еще не имеет, но уже купил отечественный автомобиль. На нем он и поехал в магазин.

Молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ. Он заплатит штраф в размере 5 тыс. рублей.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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