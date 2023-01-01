Тюмень претендует на звание "Город России-2023"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На звание "Город России-2023" претендует Тюмень. Пока в ежегодном народном голосовании областная столица пока находится на 24 месте из 87. В этом году в конкурсе самого узнаваемого и символичного мегаполиса претендуют также Донецк, Луганск, Херсон, Мелитполь.

За Тюмень уже проголосовали более 463 человека и это самый большой результат в Уральском федеральном округе. Жители региона смогут улучшить позиции любимого города.

По итогам 2022 года победил Владивосток. Тюмень заняла 21 место. Другие города УФО распределились следующим образом: Ханты-Мансийск — 14 место, Екатеринбург —27, Челябинск —28, Курган — 44, Салехард — 62, сообщает "Вслух.ру".