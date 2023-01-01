Почти 93 тысячи жителей Тюменского района посетили новогодние мероприятия

| Фото: t.me/atmr_72to | Фото: t.me/atmr_72to

Более 500 новогодних мероприятий, организованных сельскими клубами, школами искусств и библиотеками посетили почти 93 тыс. жителей Тюменского района. Больше внимание было уделено семейному отдыху детей и подростков, в том числе из семей мобилизованных. Праздничные мероприятия проходили под лозунгом #МЫВМЕСТЕ, сообщает управление по культуре администрации Тюменского района.

Впервые многие маленькие зрители увидели на сцене клубов в Богандинке и Онохино волшебную сказку "Щелкунчик" от Тюменского института культуры. А на базе сельских центров культуры и досуга организовали разнообразные мероприятия. Так, в "Вернисаже" работала резиденция Деда Мороза, а в "Премьере" - богандинских, онохинских и червишевских детей познакомили с новогодней сказкой "Тайна волшебных часов". Коллектив "Юности" представил спектакль "Тайна ледяной книги", попасть на который можно было через лабиринт. Здесь же для старшеклассников устроили "Новогодний переполох" с популярными песнями

| Фото: t.me/atmr_72to | Фото: t.me/atmr_72to

На Рождество в Боровском выступили артисты школы искусств "Фантазия", Центра культуры и досуга "Родонит" и воспитанники Воскресной школы при Храме Святителя Николая Чудотворца. Сказка и праздничное настроение во время зимних каникул заглянули буквально в каждый двор Тюменского района – их посетили бригады сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой.