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Тюменский рыбак Павел Сорокин завоевал первое место на фестивале "Гонка за лидером"

Общество, 14:03 15 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменец Павел Сорокин завоевал первое место на фестивале по ловле на безмотылку "Гонка за лидером", который прошел на оз. Андреевское в Тюмени 15 января.

На втором месте расположился Сергей Кожевников. Третье место присудили Дмитрию Белогородцеву.

Трое мужчин показали лучший результат за наименьшее время. Им вручили кубки, медали, дипломы, тематические подарки от спонсора. Так, Павел Сорокин стал обладателем набора безмотыльных мормышек, которые будут полезны ему в любимом деле.

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Это первые соревнования, организованные Федерацией рыболовного спорта Тюменской области в 2023 году. На них собралось 15 человек. Турнир посвящен памяти Виталия Сосновских – одного из популяризаторов направления безнасадочной ловли. Рыбак и известный бард придумал "Гонку за лидером".

"Тур разбит на четыре зоны. В каждой нужно поймать определенное количество рыб. В первой необходимо выловить одну, во второй – две, в третьей – три, в четвертой – четыре. На выходе у участника должно быть десять рыбок. Какая это рыба – без разницы. Вес не имеет значения", – рассказал рыбак и соорганизатор турнира Сергей Романенко.

Соревнования для любителей рыбной ловли федерация организует в Тюменской области часто. Ближайшие ожидаются на следующей неделе. На оз. Андреевское, по словам рыбаков, можно поймать и окуня, ерша, плотву, щуку, сазана, судака.

Инна Пахомова

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# рыбная ловля , соревнования

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