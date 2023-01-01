Тюменские рыбаки всех возрастов сразятся в "Гонке за лидером" на озере Андреевское

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль по ловле на безмотылку "Гонка за лидером" состоится на оз. Андреевское в Тюмени 15 января.

"Ожидаем человек 50. Все зависит от погоды: будет теплее, будет побольше людей. Участие принимают не только мужчины, но и женщины с детьми. Люди приходят семьями — этим фестиваль и отличается от соревнований, в которых участвуют строго спортсмены", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель региональной общественной организации "Федерация рыболовного спорта Тюменской области" Игорь Савиных.

Фестиваль посвящен памяти известного курганского рыбака и барда Виталия Сосновских. Именно он и придумал необычный формат проведения "Гонки за лидером". Тур делится на четыре зоны. В первой нужно поймать одну рыбу. После этого участник выкрикивает слово "переход", показывает судье улов и переходит во вторую зону. В ней уже надо поймать сразу две рыбы, далее, в третьей, — три, в четвертой — четыре. В итоге участник должен выловить десять рыб. На прохождение каждого сектора дается 20 минут. Победитель и призеры определяются по сумме мест за два тура.

Взносы небольшие, чтобы окупилась наградная атрибутика. При предварительной регистрации в сообществе федерации во ВКонтакте нужно заплатить 300 рублей, при регистрации на водоеме — 400 рублей. Пенсионеры, женщины и дети — бесплатно. По итогам наградят трех победителей. Не исключено, что, как и ранее, будут отмечены самый возрастной и самый юный участники.

Регистрация на месте проведения фестиваля — с 8 часов 15 января. Старт первого тура намечен на 9 часов.

Игорь Савиных отметил, что 2023 год будет насыщенным для любителей рыбной ловли. Впереди — два соревнования всероссийского уровня, летние фестивали, чемпионаты, кубки Тюмени и Тюменской области. "Летом события будут проходить каждый выходной день", — заверил руководитель Федерации рыболовного спорта Тюменской области.

Инна Пахомова