Три купели и часовню изо льда создадут тюменские "моржи" к Крещению

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три купели оборудуют к Крещению на территории базы "Озеро Чемпионов" в Тюмени. Также здесь появится часовня изо льда.

Будут две большие и одна маленькая купели. Небольшая, по словам исполнительного директора тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрея Агаркова, будет накрыта палаткой. В нее могут окунуться дети, горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Также 11-й год подряд на базе ставят церковь изо льда, в нее вмораживают икону. Обязательно на строении закрепляют колокол.

"К нам могут прийти все желающие. По опыту прошлых лет, приезжали гости со всей России. Дальнобойщики специально подгадывают, чтобы остаться здесь ночевать в Крещение, окунуться в воду", – добавил Андрей Агарков.

По его словам, на базе в Крещение бывает очень много людей. Для их комфорта предусмотрены больший крытый теплый павильон, вместительные палатки для переодевания мужчин и женщин. Будут работать кафе, иконная лавка. Желающие смогут взять бутыль под освященную воду.

"18 января отец Николай Макаров из храма в честь иконы божией матери "Утоли моя печали" освятит воду. С 14 часов можно будет начинать окунаться", – добавил Андрей Агарков.

Инна Пахомова