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В Тюмени проходит чемпионат по автомобильному спорту

Спорт, 15:51 15 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участники из Тюменской области, Челябинска принимают участие в чемпионате Тюмени и региона по автомобильному спорту в дисциплине "ралли-спринт" в Тюмени 15 января.

Местом для заездов стал ледовый автодром на 10-м км объездной дороги. Это второй этап чемпионата Тюмени и первый этап области по "ралли-спринту".

Принять участие в соревнованиях мог любой желающий на своем автомобиле. Перед гонкой водители должны были застраховать жизнь и здоровье с пометкой в документе "действует на соревнованиях по автоспорту". Заезды безопасны, если подойти к этому с умом, считает основатель школы экстремального вождения "Ext_Drive72", организатор чемпионата Михаил Помыткин.

"Согласно квалификации "на время", выстраиваются парные заезды. Победитель выявляется в каждом из пяти классов: "полный привод", "передний привод", "задний привод", "абсолют" и "спорт", – добавил Михаил Помыткин.

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Показавшим лучшие результаты вручат кубки, медали и дипломы. Присваиваются разряды: на областных соревнованиях можно выполнить "кандидата в мастера спорта", на городских – "второй спортивный разряд".

Организаторы думают о том, как развивать автоспорт в Тюмени, мечтают провести официальный чемпионат Урала по ралли-спринту.

Инна Пахомова

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# автомобили , автомобилисты , автоспорт , заезды

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