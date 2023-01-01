Тюменским школьникам предлагают повысить грамотность в оказании первой медпомощи

| Фото: vk.com/volmedic_tyumen | Фото: vk.com/volmedic_tyumen

Школьников 8-11 классов приглашают принять участие в проекте "Жизнь в моих руках". Он реализуется для повышения грамотности в вопросах оказания первой помощи пострадавшим и профориентации их в медицину, сообщает сообщество тюменских волонтеров-медиков.

В проекте, который стартует 10 февраля, смогут участвовать 80 школьников. В программе: мастер-классы по навыкам оказания первой помощи, экскурсии на кафедры Тюменского ГМУ и в медицинские центры Тюмени, квиз между командами "Medical brain battle" и другое.

Школьникам предлагают набрать команду в количестве 10 человек, выбрать капитана и оставить заявку в гугл-форме.

Все вопросы можно задать в сообщениях в группе Волонтеры-медики | Тюменская область.

Команду-победителя наградят сертификатом на посещение картинг-центра LiveDrive. Десять победителей личного зачета получат мерч волонтеров-медиков.