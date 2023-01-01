Тюменцы снимут веб-сериал "Апчох" о жизни студента-блогера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комедийный веб-сериал "Апчох" о жизни студента-блогера снимут в Тюмени. Всего планируется выпустить 10 серий по пять минут. Сейчас начинающий режиссер, автор проекта Ульви Нурузаде набирает актеров для съемок, которые стартуют 20 января.

По сюжету в начале отец высмеивает увлечения сына, а к концу сезона сам внезапно станет успешным блогером, сообщил задумку мини-сериала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Ульви Нурузаде.

"Это такой вариант съемок, который может себе позволить любой человек, если у него есть камера, немного таланта и творческие люди рядом. То есть это не короткометражный фильм, где нужен большой бюджет. Его можно снять на подручные средства, найти вещи и атрибутику не сложно", - пояснил тюменец.

Ульви Нурузаде сообщил, что Апчох - это имя главного героя, которое потом и стало названием веб-сериала. Такой вариант помог придумать отец начинающего режиссера. По его мнению, все будут смеяться и шутить над этим именем. "Я подумал, а почему бы и нет. Это вызовет реакцию, которая запомнится", – добавил Ульви.

"Апчох" — это некоммерческий проект, поэтому возможности поощрить актеров финансово у авторов нет. Однако они обещают кормить всех, кто участвует в съемках.

Также Ульви Нурузаде добавил, что веб-сериал полностью создается на денежные средства команды. "В Новом Уренгое, где я жил раньше, в моем окружении не было творческих личностей. Теперь учусь в Тюмени на театральном и общаюсь с единомышленниками. Сейчас я, оператор и мой друг-актер работаем в доставке, а в свободное время снимаем. Недавно купили свет, камеру на заработанные деньги. На гранты пока заявок не подаем, делаем все за свой счет, но с большим желанием. Мы набиваем руку, чтобы потом, когда начнем участвовать в грантах и конкурсах, было понимание, как распределять бюджет, выстраивать все процессы", - отметил молодой человек.

Заявки от актеров принимаются до 19 января на почту ulvi112233@icloud.com или в WhatsApp по номеру телефона 89320921017. В теме нужно указать: кастинг "Апчох". К письму необходимо приложить портфолио, резюме, актерскую визитку или шоурил.

"К моему удивлению, написали уже человек восемь. И это не новички, а те, кто работают в театрах, с опытом", - поделился Ульви.

Первую серию авторы планируют выпустить в конце января.

Виктория Макарова