Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождаются от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Об этом сообщает правительство России.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

Принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых: отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.

Также правительство утверждило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев – период участия таких граждан в СВО будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.