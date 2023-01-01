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Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчетности

Общество, 15:58 16 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители бизнеса, призванные по мобилизации, освобождаются от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность во время несения военной службы. Об этом сообщает правительство России.

Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба.

Принятое решение – часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных, среди которых: отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчетов.

Также правительство утверждило постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев – период участия таких граждан в СВО будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.

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# мобилизация , Правительство РФ , статистика , УФНС России

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