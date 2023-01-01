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Ученые изучили влияние геомагнитных бурь на здоровье человека

Общество, 14:54 16 января 2023

ИА "Тюменская линия"

Умеренное и высокое электромагнитное возмущение разнонаправлено изменяют показатели артериального давления человека. Это один из выводов исследований международной группы ученых из России, Японии, Норвегии и США, в состав которой входит доктор медицинских наук, заведующий лабораторией хронобиологии Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии Тюменского медицинского университета Денис Губин.

"Мы рассматривали влияние геомагнитной активности на циркадные колебания артериального давления и частоту сердечных сокращений у клинически здоровых людей, - пояснил он. - Десятилетиями ученые предполагали, что электромагнитные поля могут влиять на сердечно-сосудистую функцию. В последнее время с развитием мониторинговых технологий все чаще появляются весомые научные обоснования для таких предположений. В частности, наша работа определила конкретные пороги чувствительности для параметров циркадной ритмичности. Оказалось, что умеренное и высокое электромагнитное возмущение разнонаправлено изменяют показатели артериального давления, причем вред здоровью человека несут, прежде всего, возмущения высокой интенсивности, тогда как умеренные можно рассматривать как позитивные".

Такие выводы были сделаны на основании данных мониторинга артериального давления и пульса, проведенного у жителей севера Норвегии (Алта, 70 градус северной широты) - страны, территория которой находится вблизи Северного полюса.

Данные, полученные в результате исследований в Норвегии, сообщается на сайте Тюменского медицинского университета, планируется сопоставить с результатами изысканий, которые будут проведены в Тюменской области.

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