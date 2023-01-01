Более 1,5 тысяч датчиков интернета вещей контролирует ключевые показатели работы "ЗапСибНефтехима"

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

Тобольское предприятие СИБУРа стало одним из лидеров по внедрению промышленного интернета вещей (IIoT) в России. Комплекс IIoT состоит из сети датчиков и цифровой платформы, которая позволяет предприятию удалённо контролировать ключевые показатели работы оборудования и автоматически собирать данные для аналитики.

"IIoT (Industrial Internet of Things) или "Промышленный интернет вещей (IIoT-датчики)" – инновационный программно-аппаратный комплекс, являющийся собственной разработкой СИБУРа, сообщает пресс-служба компании. Он состоит из сети взрывозащищенных IIoT-датчиков температуры, давления и вибрации, а также цифровой платформы для сбора данных. IIoT — один из 19 цифровых инструментов и решений, внедренных на предприятии. Он эффективно работает в связке с другими цифровыми инструментами как, например, система поддержки принятия решений "ЭКОНС". IT-продукты помогают производственному персоналу обеспечивать максимальную экономическую эффективность работы оборудования.

Внедрение продукта на предприятии началось в 2019 году, к настоящему моменту на площадках насчитывается около 1700 датчиков IIoT, из которых 900 внедрили в 2022 году.

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

"В течение трех лет мы занимались не только установкой и обслуживанием IIoT-датчиков, но и апгрейдом цифровой платформы, которая собирает и визуализирует передаваемую ими информацию. Совместно с коллегами мы проработали около 400 идей по усовершенствованию её функциональности, — рассказал эксперт направления "Индустрия 4.0" "ЗапСибНефтехима" Юрий Ротарь. — В результате повысились надёжность системы и удобство её использования. Например, появились сквозные переходы между модулями, групповые тренды, возможность выгрузки собранных данных за необходимый период времени".

Промышленный интернет вещей на "ЗапСибНефтехиме" предназначен для производственного персонала, который на данный момент проходит обучение и знакомится с возможностями продукта. Команда внедрения IIoT планирует централизовать обучение на базе СИБУРИНТЕХа, что позволит ей выделять больше ресурсов на дальнейшее развитие продукта и поиск новых IT-решений для удовлетворения потребностей предприятия.