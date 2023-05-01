Строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы продолжается на ул. Гастелло в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы продолжается на ул. Гастелло в Тюмени. На возведение сооружения в византийском стиле с помощью пожертвователей собрано 63 млн 489 тыс. 950 рублей.

Об этом ИА "Тюменская линия" рассказала сотрудник по работе с благотворителями Ирина Карнаухова.

"Продолжаются кирпичные работы, ведется поэтапное строительство колокольни. Колокола у нас будут большие, один - весом 2,5 тонны, другой — 1,14 тонны. Завершен второй придел храма, посвященный святителю Спиридону Тримифунтскому, можно приступать к внутренним работам, но они очень дорогостоящие, и на данный момент денежных средств у нас нет", — пояснила она.

Сделать пожертвование на строительство храма можно несколькими способами: через смс на номер 3443 с ключевым словом "ПОКРОВ", через пробел — сумма пожертвования в рублях (пример: покров 300), на счет по реквизитам, они есть на сайте pokrov-tmn.ru, а также в лавке благотворителя (ул. Гастелло, 61). Уточнить подробности можно по телефону +7 (3452) 21-65-20.

Организаторы сбора отмечают, что имена благотворителей и тех, за кого внесено пожертвование, будут написаны на кирпичах, из которых возводится храм.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство храма начато в 2018 году. Предполагаемый срок его окончания — 2027 год.

Вера Коршунова