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Старшеклассники и студенты Тюмени и Тюменского района пройдут курс военно-патриотической подготовки

Общество, 19:25 16 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Курс военно-патриотической подготовки пройдут старшеклассники и студенты Тюмени и Тюменского района в рамках инициативы "Готовься сейчас!", которая победила в конкурсе Фонда президентских грантов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Курсанты приобретут знания и навыки в области физической, водолазной, альпинистской, медицинской и парашютной подготовок. В реализации проекта примет участие тренерский состав Оборонно-спортивного экспедиционного центра ДТиС "Пионер".

Запланированы выезды в другие регионы России для проведения занятий: Челябинская область (оз. Тургояк); Курганская область (г. Куртамыш);

Карачаево-Черкесская Республика (с. Архыз); Краснодарский край (пгт. Новомихайловский).

По итогам молодые люди получат свидетельство парашютиста, сертификат по дайвингу, значок "Альпинист России".

Старт - 1 февраля. Участие бесплатное. Заявку можно отправить в сообщения группы "ВКонтакте".

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# военно-патриотическое воспитание , фонд президентских грантов

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