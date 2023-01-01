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Тобольский район заключил соглашение с медколледжем им. Володи Солдатова

Общество, 19:58 16 января 2023

Telegram-канал Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина

Соглашение о сотрудничестве подписал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин с директором медицинского колледжа им. Володи Солдатова в Тобольске Натальей Данилиной 16 января.

Об этом Леонид Митрюшкин сообщил в своем Telegram-канале.

"Всё, над чем работали прежде, теперь закрепили документально. Вместе с директором колледжа продолжим профориентационную работу в сельских школах и будем усиливать медицину на селе молодыми специалистами", - написал он.

В 2023 году в школе п. Сетово откроется медицинский класс, поделился планами Леонид Митрюшкин. Преподаватели медколледжа будут читать старшеклассникам лекции по профильным дисциплинам. А с нового учебного года будет утвержден образовательный план медицинского класса. Здесь же будет развиваться волонтёрское движение сестёр милосердия.

"О том, что готовы предложить молодым медикам в сёлах Тобольского района, обязательно поговорим с выпускниками медколледжа. В ушедшем году мы уже встречались, показали как обновляются наши медучреждения: студенты были на открытии двух амбулаторий - в с. Байкалово и Малая Зоркальцева. Отмечу, что результаты совместного труда с тобольским медколледжем уже видны: в 2021 году в сюда поступили восемь выпускников наших школ, в 2022 - уже 32. Работаем дальше", - сказал глава Тобольского района.

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# здравоохранение , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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