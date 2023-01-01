Более 100 школьников и жителей Ялуторовска объединил "Танцующий город декабристов"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 100 школьников и жителей Ялуторовска объединил "Танцующий город декабристов", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Четыре месяца участники проекта изучали историко-бытовые танцы XIX века с профессиональными хореографами. Грация и изящество вальса, величественный полонез, веселая кадриль не оставили никого равнодушными.

Кульминацией проекта стало выступление в КДЦ "Юбилейный". Большинство танцоров впервые вышли на паркет: показали мастерство, познакомили гостей с традициями балов, с историей города и отлично провели время.

Искусство танца в XIX веке играло особую роль, в том числе и в Ялуторовске. Ссыльные декабристы занимались здесь посвящением, культурой, устраивали салонные вечера. Новый проект возрождает добрую традицию танцевать всем городом. Так, в День города участники проекта исполнят изящные танцы на центральной площади Ялуторовска.