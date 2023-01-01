В Тюменской области более 3,5 тысяч детей занимаются в театральных кружках учреждений культуры

depkult.admtyumen.ru depkult.admtyumen.ru

3,5 тыс. детей разного возраста занимаются в 130 театральных кружках и студиях на базе учреждений культуры Тюменской области. 75 школьников посещают театральную школу-студию Тюменского большого драматического театра, где уроки проводят профессиональные актеры, сообщает региональный департамент культуры.

В 2022 году более 1 тыс. 300 человек посетили закулисье Тюменского драматического театра и молодежного театра "Ангажамент".

В рамках проекта "Театр у школьной доски" состоялись два выезда Тюменского театра кукол в школу № 15 Тюмени. Участниками стали около 200 школьников.

Своё мастерство юные артисты в 2022 году продемонстрировали на 20 театральных фестивалях и конкурсах, среди них Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика", фестиваль школьных спектаклей "Премьера", I региональный фестиваль-конкурс "Отечество судьбы", театральный фестиваль "На бис!", Ермаковский фестиваль авторского и театрального творчества, театральная неделя "Сказки славянских народов" и другие.

Проект по созданию и развитию школьных театров реализуется совместно с департаментом образования региона.