Тюменский филармонический оркестр исполнит музыку из балетов "Спартак" и "Гаянэ"

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Музыку из балетов "Спартак" и "Гаянэ" исполнит Тюменский филармонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Юрия Медяника. Концерт к 120-летию композитора Арама Хачатуряна начнется в филармонии 9 февраля в 19 часов.

"В музыке "Спартака", одного из лучших своих произведений, Хачатурян искусно сплел европейские и восточные интонации. Все темы балета очень яркие и запоминающиеся: буквально каждая из них завораживает своей звучностью и красотой. Именно это и делает балет одним из шедевров мирового искусства", - говорят организаторы.

Музыка балета "Гаянэ" также имела безоговорочный и единодушный успех в стране и за рубежом. Мировой известности способствовали три симфонические сюиты, скомпонованные Хачатуряном из партитуры балета.

Композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель Арам Хачатурян - автор трех балетов, трех симфоний, шести концертов, произведений вокальной, хоровой, инструментальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам, музыки государственного гимна Армянской ССР.

Серьезно заняться музыкой Хачатурян смог лишь в 19 лет, а к 30 годам композитор стал известен всему Советскому Союзу, чуть позже — и всему миру. В 2014 году рукописи Арама Хачатуряна внесены ЮНЕСКО в Международный реестр всемирного документального наследия "Память мира".