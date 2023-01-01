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Стартапы по производству меда и иван-чая представили тобольские школьники

Общество, 18:27 17 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Домашние фабрики по производству иван-чая и меда, ферму для разведения фазанов и другие бизнес-идеи представили школьники Тобольского района на конкурсе "Сельский школьный стартап". Прием заявок продолжается до 15 марта.

"В прошлом году победитель конкурса получил сертификат на реализацию своего проекта. В этом году ребята также получат поддержку своих бизнес-идей", - сообщили в администрации муниципалитета.

Конкурс проводится по инициативе главы Тобольского района Леонида Митрюшкина. Эксперты оценивают проекты школьников по нескольким критериям: актуальность идеи, сложность реализации, соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития территории.

Заочный отбор победителей завершится до 26 марта, в апреле состоятся презентации лучших стартапов и награждение победителей.

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# стартап , Тобольский район , школьники

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