Стартапы по производству меда и иван-чая представили тобольские школьники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Домашние фабрики по производству иван-чая и меда, ферму для разведения фазанов и другие бизнес-идеи представили школьники Тобольского района на конкурсе "Сельский школьный стартап". Прием заявок продолжается до 15 марта.

"В прошлом году победитель конкурса получил сертификат на реализацию своего проекта. В этом году ребята также получат поддержку своих бизнес-идей", - сообщили в администрации муниципалитета.

Конкурс проводится по инициативе главы Тобольского района Леонида Митрюшкина. Эксперты оценивают проекты школьников по нескольким критериям: актуальность идеи, сложность реализации, соответствие приоритетным направлениям социально-экономического развития территории.

Заочный отбор победителей завершится до 26 марта, в апреле состоятся презентации лучших стартапов и награждение победителей.