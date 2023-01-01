В 1,3 раза выросло количество посетителей термальных комплексов в Тюменской области

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

В 1,3 раза выросло количество посетителей термальных комплексов в Тюменской области за новогодние каникулы. За это время более 70 тыс. человек посетили регион, сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Всего за это время в субъекте побывали 213,4 тыс. человек. Область принимала в гостях жителей более, чем из 30 регионов России. Темп роста к аналогичному периоду 2021-2022 года составил 10 %, 2019-2020 года – 30 %.

Кроме этого, Тюменская область вошла в топ популярных маршрутов для путешествий на поезде в январе.

"Ежегодный рост количества гостей говорит о комфорте, теплой атмосфере и настоящем сибирском гостеприимстве в регионе. Мы дарим гостям любовь и теплоту сердец, потому что неслучайно "холодные снаружи, горячие внутри"", - отметила Мария Трофимова.