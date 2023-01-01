  • 17 января 202317.01.2023вторник
  • USD68,2892
    EUR73,8298
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В 1,3 раза выросло количество посетителей термальных комплексов в Тюменской области

Общество, 18:38 17 января 2023

visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

В 1,3 раза выросло количество посетителей термальных комплексов в Тюменской области за новогодние каникулы. За это время более 70 тыс. человек посетили регион, сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Всего за это время в субъекте побывали 213,4 тыс. человек. Область принимала в гостях жителей более, чем из 30 регионов России. Темп роста к аналогичному периоду 2021-2022 года составил 10 %, 2019-2020 года – 30 %.

Кроме этого, Тюменская область вошла в топ популярных маршрутов для путешествий на поезде в январе.

"Ежегодный рост количества гостей говорит о комфорте, теплой атмосфере и настоящем сибирском гостеприимстве в регионе. Мы дарим гостям любовь и теплоту сердец, потому что неслучайно "холодные снаружи, горячие внутри"", - отметила Мария Трофимова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент потребительского рынка , термальные источники , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 17.01.2023В 1,3 раза выросло количество посетителей термальных комплексов в Тюменской области
18:27 17.01.2023Стартапы по производству меда и иван-чая представили тобольские школьники
18:16 17.01.2023Первый Добро.Центр в сфере культуры открылся в Тюменской области
17:54 17.01.202318 января - события дня