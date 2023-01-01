В Тюмени 48 дошкольников примут участие в проекте нейрофитнеса "С мячом в руках"

| Фото: vk.com/club137901191 | Фото: vk.com/club137901191

Корригирующая нейрогимнастика "С мячом в руках" - проект Федерации гандбола Тюменской области - выиграл первый конкурс 2023 года Фонда президентских грантов. Авторы получат на реализацию более 1 млн 400 тыс. рублей.

"В проекте участвуют четыре детских сада Тюмени. Его реализацией займутся несколько специалистов, в том числе тренеры по гандболу, ЛФК, педагог по нейрофитнесу. Мы плотно работали над этим проектом с сотрудниками медицинского университета", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проекта и руководитель региональной федерации гандбола Юлия Румянцева.

Для 48 дошкольников Тюмени с февраля по июнь 2023 г. проведут 64 занятия по нейрофитнесу, корригирующей гимнастике и по гандболу.

По словам Юлии Румянцевой, раньше нейрофитнес проводился только для космонавтов. Сейчас он стал актуален для детей.

"Нейрофитнес является гимнастикой для тренировки мозга и наращивания нейронных связей посредством выполнения нескольких задач одновременно. Это способ коррекции когнитивных нарушений и расстройств нервной системы различной этиологии и генеза: СДВГ, нарушения памяти, тревожные расстройства, в том числе фобии и страхи, задержка психического развития", - пояснила она.

Специалисты федерации гандбола Тюменской области за пять лет работы с детьми в возрасте от 8 до 17 лет столкнулась с проблемами, связанными с нарушениями координации движений из-за дефектов осанки, стоп, со сложностями коммуникаций при работе в команде, с повышенной тревожностью детей перед значимыми событиями.

Итогом реализации проекта "С мячом в руках" станут внешние изменения физического здоровья детсадовцев, улучшение их когнитивных функций и психоэмоционального фона, что впоследствии скажется на общей социализации детей и умении уверенно чувствовать себя в обществе, уверены авторы программы.

Средства гранта и собственные вложения - более 600 тыс. рублей - они направят на приобретение необходимого оборудования для занятий нейрофитнесом, закупят новые гандбольные мячи, проведут мастер-классы для родителей. А завершится все семейным праздником "Гандбол лилипутов".

Напомним, всего по итогам первого в 2023 году конкурса Фонда президентских грантов 29 проектов НКО Тюменской области получат финансирование на реализацию своих проектов.

Анжела Лебедева