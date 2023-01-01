Тюменским выпускникам напомнили, что заявление на сдачу ЕГЭ нужно подать до 1 февраля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявление на участие в ЕГЭ 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. Предусмотрены три этапа испытаний для выпускников школ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Первый, досрочный этап пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной - с 26 мая по 1 июля и дополнительный - с 6 по 19 сентября. Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте Рособрнадзора.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. Два экзамена, русский язык и математика, являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.