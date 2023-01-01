Первый Добро.Центр в сфере культуры открылся в Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала главы Уватского района | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района

Первый Добро.Центр в сфере культуры открылся в Туртасском доме культуры в Тюменской области. Он объединит волонтеров и тех, кто хочет создать условия для развития культуры взаимопомощи и благотворительности, сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

"Пообщавшись с организаторами, понятно, что их главная цель при открытии Добро.Центра – объединять людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему собственными инициативами", - сказала глава муниципалитета. Специалисты учреждения будут оказывать поддержку активистам, авторам проектов.