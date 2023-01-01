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Жителя Аромашевского района наградили медалью Суворова за мужество и отвагу во время СВО

Общество, 17:32 17 января 2023

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Медаль Суворова торжественно вручили участнику специальной военной операции Павлу Вдовичу глава Аромашевского района Игорь Власов и военный комиссар Андрей Степанов.

Затем глава муниципалитета вручил благодарственные письма руководителям организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям и членам Аромашевского общественного объединения военнослужащих запаса "СОЮЗ" за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих и за активное участие в вопросах мобилизации.

"Также вручил грамоты и благодарственные письма от Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участников специальной военной операции Российской Федерации и нуждающихся в помощи людей", - сообщил Игорь Власов в своем Telegram-канале.

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Отметим, медаль Суворова носит имя русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Ею награждают военнослужащих за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

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# Аромашевский район , спецоперация

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