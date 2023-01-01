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59 жителей блокадного Ленинграда проживают в Тюменской области

Общество, 09:40 18 января 2023

информационный центр правительства Тюменской области. | Фото: информационный центр правительства Тюменской области.

80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда исполняется 18 января 2023 года. 59 блокадников проживают в настоящее время в Тюменской области. 37 из них - в Тюмени, три человека в Тобольске, а также в Ишиме и Тюменском районе.

Для ветеранов, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", предусмотрена ежемесячная денежная выплата, а также обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями по рецептам.

Кроме того, блокадникам предоставляютя путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Предусмотрена компенсация расходов на оплату ЖКУ при наличии инвалидности. Дополнительно за счет средств регионального бюджета предусмотрена льгота на проезд на общественном транспорте, в том числе, междугороднее сообщение внутри Тюменской области.

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# блокада Ленинграда

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