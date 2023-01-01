Тюменцев зовут на историческую интеллектуальную онлайн-игру "Высота 102.0"

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Историческая интеллектуальная игра "Высота 102.0", посвященная 80-летию завершения Сталинградской битвы и подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, пройдет онлайн 2 февраля в 14 часов по тюменскому времени. Зарегистрироваться могут все желающие в возрасте от 14 лет, сообщает региональное отделение Всероссийского движения "Волонтеры Победы".

Участники должны будут ответить на вопросы и проверить свои знания о коренном переломе Великой Отечественной войны. Зрителей также ждут включения из Волгограда, обращения участников Сталинградской битвы, уникальные и малоизвестные факты, проверенные профессиональными историками.

10 самых быстрых и эрудированных победителей получат призы от волонтеров Победы.

"В сентябре 2022 года мы провели похожую игру – "1 418". Она была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Сыграли и проявили себя более 32 тысяч человек со всех уголков России, в том числе новых регионов. В основном это были молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Игра волонтеров Победы стала самой массовой интеллектуальной исторической онлайн-игрой, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Это событие зафиксировали в Книге рекордов России. Мы видим, что участие в интерактивных форматах изучения истории и вовлеченность как молодежи, граждан России, так и соотечественников, проживающих за рубежом, только увеличивается. Поэтому стараемся создавать современные и интересные форматы и вовлекать людей в процесс сохранения исторической памяти", – отметили в пресс-службе ВОД "Волонтеры Победы".

Подробности и регистрация на сайте подвиг80.рф.