Тюменцы отправили в Казахстан 50 тонн любимой каши Петра I

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50 тонн овсяных хлопьев "Геркулес 1", любимой каши Петра I, отправлены в Казахстан. Специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели энтомологические и гербологические исследования и выдали карантинный фитосанитарный сертификат.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, продукция из овса, богатая содержанием витаминов группы "В" и "Р", а также микроэлементами цинка, магния, железа, поступит на стол казахстанцев.