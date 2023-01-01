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Тюменцы отправили в Казахстан 50 тонн любимой каши Петра I

Общество, 12:23 18 января 2023

здоровое-питание.рф

50 тонн овсяных хлопьев "Геркулес 1", любимой каши Петра I, отправлены в Казахстан. Специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели энтомологические и гербологические исследования и выдали карантинный фитосанитарный сертификат.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, продукция из овса, богатая содержанием витаминов группы "В" и "Р", а также микроэлементами цинка, магния, железа, поступит на стол казахстанцев.

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# овес , Россельхознадзор

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